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ترامب يشيد بعمل "سبيس إكس" قبل إطلاق الرحلة التاريخية

11:10 م الأربعاء 27 مايو 2020
ترامب يشيد بعمل "سبيس إكس" قبل إطلاق الرحلة التاريخية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود شركة سبيس إكس ووصفها بأنها "مدهشة" خلال "فترة زمنية قصيرة للغاية" قبل إطلاق الرحلة التاريخية لرواد الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حول مدار الأرض.

وأعرب ترامب عن تمنياته لرواد الفضاء، دوج هيرلي وبوب بينكن، بـ "حظ سعيد" وهما يستعدان للانطلاق على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا والتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة كرو دراجون.

وقال الرئيس: "إنه عمل خطير لكنهم أفضل عناصر موجودة، لذا نريدهم أن يكونوا آمنين".

وسيكون الإقلاع بمثابة المرة الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة رواد فضاء في رحلة إلى الفضاء.

دونالد ترامب شركة سبيس إكس رواد الفضاء ناسا

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