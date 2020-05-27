بعد تهديده بغلق السوشيال ميديا.. ترامب: تويتر أثبت أنه "وسيلة مُضللة"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإجراء الذي اتخذه موقع تويتر حيال تغريدته المُتعلقة بالاقتراع بالبريد الإلكتروني خير دليل على أنه وسيلة تروّج لأخبار مُضللة.

وكتب ترامب عبر تويتر، الأربعاء: "أظهر تويتر الآن أن كل ما تحدثنا بشأنه عنه (وأمثاله) صحيح. إجراء كبير يستحق المتابعة!"، وذلك في إشارة إلى مزاعمه ترويج منصات التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد ترامب ترامب بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن طالب تويتر بتقصي الحقائق فيما يتعلق بأحد منشورات الرئيس الأمريكي حول الاقتراع بالبريد الالكتروني، والذي اعتُبر على نطاق واسع أنه "إدعاء كاذب".

وغرّد ترامب، وهو عضو بالحزب الجمهوري، الذي ينتمي إلى يمين الوسط: "يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُخرِس تماما الأصوات المحافظة. سنقوم بتنظيمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح ذلك بحدوث ذلك".

ولم يتضح تحديدا ما الذي يهدف إليه.

وزعم ترامب أن التصويت الالكتروني سيؤدي إلى عمليات تزوير رغم أنه ليس هناك أي دليل على ذلك. واعتبر في تغريدته أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

وطلب تويتر من المواطنين "معرفة الحقائق" بشأن التصويت بالبريد وقدم روابط لمواقع إخبارية، غالبا ما تكون على خلاف مع الرئيس الجمهوري.

وأكد الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من ترامب، إنفاذًا لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة" التي بدأ العمل بها هذا الشهر، لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا المُستجد.

يأتي ذلك في إطار استعدادات انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تحل في نوفمبر المقبل، والتي يأمل ترامب في الفوز خلالها بفترة رئاسة ثانية.