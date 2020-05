بعد تهديده بغلق السوشيال ميديا.. ترامب: تويتر أثبت أنه "وسيلة مُضللة"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإجراء الذي اتخذه موقع تويتر حيال تغريدته المُتعلقة بالاقتراع بالبريد الإلكتروني خير دليل على أنه وسيلة تروّج لأخبار مُضللة.

وكتب ترامب عبر تويتر، الأربعاء: "أظهر تويتر الآن أن كل ما تحدثنا بشأنه عنه (وأمثاله) صحيح. إجراء كبير يستحق المتابعة!"، وذلك في إشارة إلى مزاعمه ترويج منصات التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow!