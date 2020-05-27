كوريا الجنوبية: أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ أسابيع

سول (د ب أ)

سجلت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، بتسجيل 40 حالة جديدة، وهي أعلى زيادة يومية منذ سبعة أسابيع، حسب وزارة الصحة.

ويسود القلق بشكل خاص إزاء الإصابات الجماعية في مركز اللوجستيات في موقع على الانترنت للبيع بالتجزئة، مركزه بمدينة بوشيون غرب سول. وكان هناك 36 حالة إصابة بالفيروس بين موظفي الشركة وعددهم أربعة آلاف حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتعتقد السلطات أن الفيروس ربما تم نقله إلى هناك من قبل عامل، ظهرت عليه أعراض الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر خلال تفشي الفيروس في منطقة "إيتايون" في سول.

والأرقام الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الأربعاء ترفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11265 والوفيات إلى 269 .

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، سجلت كوريا الجنوبية 900 حالة إصابة يوميا، لكن منذ ذلك الحين تمكنت بشكل كبير من احتواء انتشار المرض.