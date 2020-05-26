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هبوط اضطراري لمروحية عسكرية روسية ومصرع طاقمها

08:22 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
هبوط اضطراري لمروحية عسكرية روسية ومصرع طاقمها

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن مروحية مي-8 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوجوالني كوبي" في تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا، وتوفي الطاقم بأكمله.

وأبلغت خدمات الطوارئ وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الاضطراري لطائرة مي-8 حيث وقع الحادث، وفقا لوزارة الدفاع، أثناء مهمة تدريبية.

وفقًا لمعلومات أولية، يرجح أن يكون سبب الحادث خللا تقنيا في المروحية فيما تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.

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