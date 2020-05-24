موريتانيا تسجل عشر إصابات جديدة بكورونا
نواكشوط - (دب ا)
أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف، اليوم الأحد، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده لترتفع الإصابات إلى 237 وشفاء 9 إصابات.
وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن هذه الحالات الجديدة موزعة بين العاصمة ومدينة جنوب البلاد.
وسجلت موريتانيا ست وفيات جراء كورونا.
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