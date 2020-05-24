بالصور- الثلج يغطي قمم الجبال في لبنان

وكالات:

خيم طقس شتوي بامتياز على لبنان في أول أيام العيد، فهطلت الليلة الماضية أمطار متقطعة على السواحل مترافقة مع رعد وبرق وريح قوية، فيما تكللت هامات جبال بلد الأرز بالثلج في عز مايو.

فبعد موجة حر استمرت عدة أيام، رجعت الشتوية إلى ربوع البلد الغارق بالأزمات من جديد، فأعادت الروح للربيع في الربع الأخير منه.

وتساقطت الثلوج على جبال كفرديبيان، في مشهد أعاد اللبنانيين إلى فصل الشتاء، بعد أيام من الحر الشديد.

ونشرت فيديوهات تظهر تساقط الثلوج على علو 2000م حيث تشهد منطقة كفردبيان عاصفة ثلجية، وعلى علو 1950م حيث بلغت سماكة الثلوج 5 سم.

وفي مدينة إهدن والقرى والبلدات المجاورة في قضاء بشري، هطل برد غزير تبعته أمطار غزيرة وتدنت درجات الحرارة إلى 15 درجة وسط صقيع شديد، حسبما نقلت تقارير إعلامية لبنانية.