لاثنين.. إيطاليا تبدأ اختبارات أجسام مضادة لكورونا

روما (د ب ا)

من المقرر أن تبدأ إيطاليا غدا الاثنين في إجراء اختبارات أجسام مضادة لفيروس كورونا لـ 150 ألف مواطن، من أجل تحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وما إذا كان هذا العدد مطابق للإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إن الاختبار، الذي تديره الوزارة وسلطات الإحصاءات بالتعاون مع الصليب الأحمر، سوف يتم في 2000 مكان.

وتهدف الاختبارات لتحديد عدد الذين أصيبوا بالفيروس ولكن بدون أعراض أو من ظهرت عليهم أعراض طفيفة.

وكان قد جرى الاعلان عن الدراسة في أبريل الماضي، والمشاركة فيها طوعية. وسوف يتم التواصل مع من يتم اختيارهم تليفونيا ومطالبتهم بالمشاركة. وسوف يتم الحفاظ على سرية بياناتهم.

ويشار إلى أن إيطاليا تعد من ضمن الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت 230 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الفيروس في لومباردي في شباط/فبراير الماضي.

وقد تم رسميا تسجيل 33 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن الخبراء حذروا من أن العدد أعلى من ذلك، كما تشير دلائل إلى أن الفيروس انتشر في البلاد خلال أسابيع سبقت رصده رسميا.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت عن إجراء اختبارات أجسام مضادة لفيروس كورونا لنحو 90 ألف مواطن في نيسان/أبريل الماضي. وفي ألمانيا، جرى إرجاء خطط اختبار الأجسام المضادة لـ 30 ألف مواطن حتى سبتمبر المقبل.