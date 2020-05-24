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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

12:31 م الأحد 24 مايو 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من البلدة القديمة الخليل، ومن بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومنعت المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفاد مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة- في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد الجعبري، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند مدخل الحرم، وشادي سدر أثناء تواجده في منطقة عين العسكر في البلدة القديمة.

وقد منعت سلطات الاحتلال المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي لتأدية صلاة عيد الفطر.

واعتقلت أيضا قوات الاحتلال، المواطن عقبة يحيى موسى (26 عاما)، على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

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الاحتلال الإسرائيلي فلسطين رام الله

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