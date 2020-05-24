أكسفورد: حظوظ نجاح لقاح فيروس كورونا 50%

وكالات

أعلنت جامعة أكسفورد، التي تجري تجارب على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن حظوظ النجاح في التوصل إلى لقاح ضد الفيروس التاجي تصل إلى 50%، حسبما ذكرت العربية.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" البريطانية، بدأ العمل فى شهر يناير على اللقاح الذى تم تطويره من قبل جامعة أكسفورد وهو واحد من المتصدرين فى السباق العالمى من أجل لقاح كورونا، حيث أثبت اللقاح أنه آمن فى 160 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 كجزء من المرحلة الأولى من التجربة.