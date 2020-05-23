العثور على برلماني أوكراني مقتولاً في مكتبه

وكالات

أعلن إيليا كيفا النائب في البرلمان الأوكراني، العثور على زميله فاليري دافيدينكو، مقتولاً في مكتبه بطلق ناري، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن "لينتا رو" الأوكرانية.

وأضاف أن عاملة التنظيف عثرت على الجثة، وبجانبها مسدس.

وذكر النائب كيفا، أن دافيدينكو كان عضوا في لجنة البرلمان للتنمية الاقتصادية، وعضوا في مجموعات العلاقات البرلمانية مع تشيكيا والمجر والبرازيل والإمارات والأرجنتين.