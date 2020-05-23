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العثور على برلماني أوكراني مقتولاً في مكتبه

10:48 م السبت 23 مايو 2020
العثور على برلماني أوكراني مقتولاً في مكتبه

الشرطه الأوكرانية

وكالات

أعلن إيليا كيفا النائب في البرلمان الأوكراني، العثور على زميله فاليري دافيدينكو، مقتولاً في مكتبه بطلق ناري، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن "لينتا رو" الأوكرانية.

وأضاف أن عاملة التنظيف عثرت على الجثة، وبجانبها مسدس.

وذكر النائب كيفا، أن دافيدينكو كان عضوا في لجنة البرلمان للتنمية الاقتصادية، وعضوا في مجموعات العلاقات البرلمانية مع تشيكيا والمجر والبرازيل والإمارات والأرجنتين.

مقتل برلماني أوكراني البرلمان الأوكراني اوكرانيا

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