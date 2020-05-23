الأقل منذ مارس.. ولاية نيويورك تسجل 84 حالة وفاة بكورونا

نيويورك - (د ب أ)

أعلنت ولاية نيويورك، عن تسجيل أدنى عدد للوفيات بكوفيد- 19، خلال أسابيع اليوم السبت، وسط انخفاض الحصيلة اليومية لأقل من مئة لأول مرة منذ مارس.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الولاية سجلت 84 حالة وفاة يوم الجمعة.

وكانت الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، تسجل حوالي 800 حالة وفاة يوميا في ذروة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "هذا الخبر جيد. إنها علامة على أننا نحرز تقدما حقيقيا".

وكانت الولاية واحدة من أكثر المناطق تضررا جراء الجائحة، حيث سجلت أكثر من 360 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحوالي 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وبشكل عام، سجلت الولايات المتحدة حوالي 6ر1 مليون حالة إصابة مؤكدة ويدنو عدد الوفيات بسبب الفيروس من 100 ألف، وفقًا للباحثين في جامعة جونز هوبكنز.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب المرض.