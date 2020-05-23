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غزة تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

04:14 م السبت 23 مايو 2020
غزة تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الفلسطينية

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في غزة، السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة في القطاع بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن مسنة تبلغ (77 عاما) توفيت في مستشفى العزل في معبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، علما أنها تعاني من مرض مزمن.

وأوضحت الوزارة أنه يجرى اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وهذه حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في قطاع غزة والخامسة في الأراضي الفلسطينية.

وأول أمس أعلنت سلطات "حماس" عن منع عودة العالقين من الخارج إلى القطاع بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 55 حالة، إثر تسجيل 35 إصابة جديدة من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان إنه "تقرر وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، وتم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة برا وبحرا".

وذكرت الوزارة أنه تقرر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر، وتشديد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، واتخاذ إجراءات بحق المرافق المخالفة.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا حالة وفاة

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