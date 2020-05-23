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قطر تسجل حالتي وفاة و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:05 م السبت 23 مايو 2020
قطر تسجل حالتي وفاة و1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 21 حالة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، السبت، إنه تم تسجيل 1732 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 42,213 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 8513 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4152 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 184,794.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا قطر

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