موريتانيا تعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

نواكشوط- (دب أ):

أعلنت موريتانيا، رسميا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت أن عيد الفطر سيكون اليوم السبت بعد ثبوت رؤية هلال شوال من قبل مستفيضة عدول تزيد على أربعين شخصا بمناطق متفرقة من البلاد.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مواطنيه إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

واوضح أن المرحلة الثانية التي نعيشها اليوم من تفشي الفيروس تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية، مشيرًا إلى أن "دخولنا في هذه المرحلة يعني أننا سنضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة".

وقال الرئيس الموريتاني، "لابد لنا من أن نعي هذا الأمر بوضوح، ونحضر أنفسنا للتكيف معه، بالحرص على دوام تحقيق، أمثل توازن ممكن، بين ضرورة استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية عموما، وبين وجوب الأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز، في ذات الوقت. هذا هو الرهان الذي يتعين علينا كسبه".

وأضاف أن "الوضع الراهن خطير ويتطلب من الدولة كل الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة وفي احترام كامل لحقوق وكرامة المواطن، إذ هو الغاية الأولى والنهائية، لكل ما يتخذ من تدابير".

وبلغت الاصابات المؤكدة في موريتانيا مائتي حالة وخمس وفيات .

وألغت السلطات صلاة العيد وصلاة الجمعة وشددت حظر التجوال طوال أيام عيد الفطر ليبدأ من الرابعة بعد الظهر وحتى السادسة صباحا على ان يعود الحظر بعد أيام العيد أي من يوم الثلاثاء المقبل الى الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا لثلاثة اسابيع .

وقررت الحكومة كذلك تأجيل افتتاح المدارس حتى اشعار آخر