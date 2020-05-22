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الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الطائرة المنكوبة

08:08 م الجمعة 22 مايو 2020
الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الطائرة المنكوبة

محمود عباس

رام الله - أ ش أ

قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، التعزية لرئيس جمهورية باكستان عارف علوي، ورئيس وزرائه عمران خان، في ضحايا تحطم طائرة على متنها 99 راكبا و8 أفراد طاقمها، قرب مطار كراتشي الدولي.

وأعرب عباس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - في برقيته عن تعازيه القلبية للرئيس علوي، ورئيس وزرائه خان، والشعب الباكستاني وعائلات الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ باكستان وشعبها بكل خير وأمن وسلام.

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