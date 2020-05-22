الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الطائرة المنكوبة
رام الله - أ ش أ
قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، التعزية لرئيس جمهورية باكستان عارف علوي، ورئيس وزرائه عمران خان، في ضحايا تحطم طائرة على متنها 99 راكبا و8 أفراد طاقمها، قرب مطار كراتشي الدولي.
وأعرب عباس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - في برقيته عن تعازيه القلبية للرئيس علوي، ورئيس وزرائه خان، والشعب الباكستاني وعائلات الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ باكستان وشعبها بكل خير وأمن وسلام.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15003
عدد المصابين
-
4217
عدد المتعافين
-
696
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5128492
عدد المصابين
-
1966135
عدد المتعافين
-
333489
عدد الوفيات
إعلان