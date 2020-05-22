الأحد.. أول أيام عيد الفطر المبارك في سوريا

دمشق - (د ب أ):

أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وقال القاضي محمود المعراوي في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة الاوقاف "إنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الجمعة الـ 29 من رمضان الموافق للثاني والعشرين".

وتابع "وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1441 هجري هو يوم الأحد الواقع في الرابع والعشرين من شهر مايو لعام 2020 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأعلن عدد من الدول العربية والاسلامية أن يوم الاحد القادم هو أول أيام عيد الفطر.