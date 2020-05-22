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تعيين قائد جديد لسلاح البحرية الأمريكي هو الرابع خلال ستة أشهر

12:50 م الجمعة 22 مايو 2020
تعيين قائد جديد لسلاح البحرية الأمريكي هو الرابع خلال ستة أشهر

السفير الأميركي في النروج كينيث بريثويت الذي عين ق

واشنطن- (أ ف ب):

للمرة الرابعة خلال أقل من ستة أشهر، عين قائد جديد لسلاح البحرية الأمريكي هو كينيث بريثويت المؤيد بقوة للرئيس دونالد ترامب الذي وضع بين أولوياته إنعاش قوة بحرية تراجعت معنوياتها وضربها وباء كوفيد-19.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت برفع الأيدي الخميس على تعيين بريثويت (60 عاما) السفير الحالي للولايات المتحدة في أوسلو.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ مطلع مايو، شدد بريثويت على علاقاته الجيدة مع البيت الأبيض، وهذا ما لم يتمكن اثنان من أسلافه من تحقيقه.

وقال "مع أنني أعترف بالتحديات على أنها كذلك، انني مستعد". وأضاف "يؤسفني القول إن سلاح البحرية الأمريكي يمر بفترة اضطراب بسبب عوامل عديدة بينها غياب القيادة". وتحدث خصوصا عن فضيحة فساد واسعة هزت سلاح البحرية في 2015 وحادث الاصطدام بين سفينتين حربيتين أسفر عن سقوط 17 قتيلا في 2017.

كما ألمح إلى الخلافات التي وصفها "بالعثرات القضائية" بين ترامب ووزير البحرية السابق ريتشارد سبنسر حول مصير جندي من القوات الخاصة اتهم بجرائم واصدر الرئيس الأمريكي عفوا عنه.

وأدت الحادثة إلى إقالة سبنسر في 24 نوفمبر.

وأشار إلى الأزمة التي شهدتها مؤخرا حاملة الطائرات الأميركية تيودور روزفلت وخسر على أثرها توماس مودلي، خليفة سبنسر منصبه حتى قبل أن يوافق الكونغرس على تعيينه.

وحل محل مودلي الذي أقيل في السابع من ابريل، موقتا جيمس ماكفرسون الأدميرال المتقاعد الذي كان قد تولى للتو مهامه نائبا لقائد الجيش.

وكينيث بريثويت الطيار السابق ل21 عاما في سلاح البحرية الأميركي حيث شغل مناصب عدة بينها الناطق باسمه، قبل أن يغادر الجيش في 1993 للعمل في القطاع الخاص.

في 2016، شارك في الحملة الانتخابية لترامب في بنسلفانيا حيث كان في الفريق الانتقالي للرئيس الجمهوري بعد انتخابه تماما.

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سلاح البحرية الأمريكي دونالد ترامب كوفيد-19 مجلس الشيوخ الأمريكي

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