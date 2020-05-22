أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في سنغافورة

كوالالمبور- (د ب أ):

وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سنغافورة إلى 30426 حالة اليوم الجمعة، بعد إعلان وزارة الصحة 664 عن حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن "الأغلبية الشاسعة" من حالات اليوم لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المهاجع المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى مي أواخر أذار/مارس.

ورغم حجم سنغافورة الصغير ،ذات التعداد السكاني الذي يبلغ 8ر5 مليون نسمة من بينهم 4ر1 مليون عامل أجنبي متكدسون في 724 كيلومترا مربعا، فإنها أكدت وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من أي دولة أخرى في شرق أسيا خارج الصين.