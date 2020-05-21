موسكو: داعش يستغل تفشي كورونا لتصعيد نشاطه في شمال شرق سوريا

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بدأوا في تصعيد هجماتهم في شمال شرق سوريا، مستغلين ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إنه تم رصد تدهور الوضع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا، مبينة أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي صعدوا من اعتدائهم.

وأضافت أنه في الفترة بين 10 و15 مايو وحدها، نفذ الإرهابيون أكثر من 20 هجوما ضد القوات الكردية في محافظتي دير الزور والرقة، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.