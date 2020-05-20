السعودية تسجل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بكورونا

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي /اليوم الأربعاء/ تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 2691 شخصًا بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 33،478 حالة، بعد شفاء 1844 حالة جديدة بالمملكة، مشيرة إلى أن هناك 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.