أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

السعودية تسجل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بكورونا

09:48 م الأربعاء 20 مايو 2020
السعودية تسجل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بكورونا

إحدى شوارع المملكة العربية السعودية

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي /اليوم الأربعاء/ تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 2691 شخصًا بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 33،478 حالة، بعد شفاء 1844 حالة جديدة بالمملكة، مشيرة إلى أن هناك 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

هذا المحتوى من

السعودية فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية

الخبر التالى:

تونس: نجحنا في مجابهة كورونا وتنتظرنا معارك لإنعاش الاقتصاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا على الإطلاق