أمفان: "الإعصار الخارق" يصل إلى اليابسة في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

يبدأ إعصار أمفان، أحد أقوى العواصف التي تمر أعلى خليج البنغال في السنوات الأخيرة، الوصول إلى اليابسة على الساحل الشرقي للهند.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن "العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية" هبطت على سواحل ولاية غرب البنغال، الأربعاء، ما أسفر عن رياح شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء المنطقة.

وذكرت الإدارة في أحدث نشرة لها أن "اجتياح اليابسة بدأ وسوف يستمر لمدة أربع ساعات تقريبا. إن القطاع الأمامي ... (للعاصفة) يدخل إلى اليابسة في غرب البنغال".

ومن المتوقع أن تصاحب أمفان زوابع تصل سرعة الرياح خلالها إلى 185 كيلومترا في الساعة عندما يمر بغرب البنغال ويتحرك نحو بنجلاديش بالقرب من ساندربانز، أكبر غابات المنجروف في العالم.

وأمفان هو ثاني "إعصار خارق" يتشكل في شمال شرق المحيط الهندي خلال عقدين قبل أن تضعف قوته أمس الثلاثاء. وأجلت بنجلاديش 2.39 مليون شخص إلى 14,336 مركزا، بينما تم نقل نصف مليون شخص في الهند إلى الملاذات.