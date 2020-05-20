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كورونا في روسيا: ارتفاع قياسي في الوفيات وتراجع بالإصابات الجديدة

11:55 ص الأربعاء 20 مايو 2020
كورونا في روسيا: ارتفاع قياسي في الوفيات وتراجع بالإصابات الجديدة

أرشيفية

موسكو-(د ب أ):
شهدت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في روسيا قفزة قياسية خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تسجيل تراجع ملموس في عدد الإصابات الجديدة.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 135 وفاة جديدة بين المصابين بالوباء (مقابل 115 وفاة أمس)، لتصبح حصيلة وفيات العدوى في البلاد 2972 حالة.
ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد رصدت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 9263 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 308,705 إصابات، منها 220341 حالة نشطة.
وسجلت روسيا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الشفاء الجديدة، والذي تجاوز عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 9262 شخصا للشفاء، وأصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا حتى الآن 85,392 شخصا.

فيروس كورونا موسكو روسيا

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