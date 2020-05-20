أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

النمسا : أزمة كورونا تتطلب تضامنا دوليا

11:25 ص الأربعاء 20 مايو 2020
النمسا : أزمة كورونا تتطلب تضامنا دوليا

أرشيفية

فيينا- (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية النمساوية اليوم أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء – بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية – أن الأزمة الراهنة نبهت إلى أن الأسلحة النووية ليست الحل للاحتياجات الأمنية في القرن الحادي والعشرين .
وأشار البيان إلى أنه حان الوقت لترجمة الكلمات إلى إجراءات ملموسة والتنفيذ الكامل لالتزامات نزع السلاح النووي من قبل جميع دول العالم .

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا فيينا النمسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 7 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية