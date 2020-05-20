النمسا : أزمة كورونا تتطلب تضامنا دوليا
فيينا- (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية النمساوية اليوم أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء – بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية – أن الأزمة الراهنة نبهت إلى أن الأسلحة النووية ليست الحل للاحتياجات الأمنية في القرن الحادي والعشرين .
وأشار البيان إلى أنه حان الوقت لترجمة الكلمات إلى إجراءات ملموسة والتنفيذ الكامل لالتزامات نزع السلاح النووي من قبل جميع دول العالم .
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان