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بعد انحسار كورونا.. فتح دور العبادة "بقيود" في إسرائيل

11:20 ص الأربعاء 20 مايو 2020
بعد انحسار كورونا.. فتح دور العبادة "بقيود" في إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على عدة تسهيلات في نظام الطوارئ في ظل انحسار وباء كورونا، منها إعادة فتح الكنائس والمساجد والكنائس بقيود بداية من اليوم الأربعاء.
ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي فإنه تقرر ألا يتجاوز عدد المصلين 50 شخصا في المرة الواحدة.
كما يجب على المصلين الحفاظ على مسافة مترين بين كل واحد منهم والآخر ووضع كمامات. وتقرر أيضا تعيين مسؤول في كل دار عبادة للتأكد من الالتزام بالقواعد.
كما تقرر السماح بالاستجمام في الشواطئ في ظل بداية موسم السباحة إلى جانب فتح المتاحف لأبوابها.
ومن المقرر أن تبدأ قاعات الأفراح وحدائق المناسبات عملها اعتبارا من الرابع عشر من الشهر القادم، بناء على خطة وزارة الصحة.
وحتى الليلة الماضية، سجلت إسرائيل 16,659 إصابة بكورونا و278 حالة وفاة. وتراجع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 2946، منهم 50 حالة في وضع خطير.

الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب فيروس كورونا

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