أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بولندا:ارتفاع إصابات كورونا إلى 19286 حالة والوفيات إلى 948

07:58 ص الأربعاء 20 مايو 2020
بولندا:ارتفاع إصابات كورونا إلى 19286 حالة والوفيات إلى 948

أرشيفية

وارسو - (أ ش أ):
قالت وزارة الصحة البولندية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة - في يان نشرته وكالة الأنباء البولندية - أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948 . مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.
كانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودا في أيام قليلة. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.
وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.
وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

هذا المحتوى من

بولندا فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 5611 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الري يدخل الحجر المنزلي لـ 14 يومًا