باكستان تسجل 46 وفاة و1932 بكورونا خلال 24 ساعة

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت باكستان صباح اليوم الأربعاء تسجيل 46 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلا عن 1932 إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الباكستانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس ارتفعت إلى 985 حالة وفاة و45898 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.