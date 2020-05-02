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‏المرصد: مقتل ٢٦ مقاتلا سوريا في ليبيا خلال الأيام الماضية

09:02 م السبت 02 مايو 2020
‏المرصد: مقتل ٢٦ مقاتلا سوريا في ليبيا خلال الأيام الماضية

الجيش السوري

وكالات:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا.

وأضاف في بيان نقلته فضائية العربية السعودية، اليوم السبت، أن عدد المسلحين السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا 7400.

وكشف المرصد الحقوقي عن مقتل 26 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في ليبيا خلال الأيام الماضية.

هذا ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة العربية الليبية، فيديو يصور مطاردة الجيش للمرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس.

وكشف فيديو نشرته الشعبة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسيوك، عن تمركز مرتزقة سوريين المدعومين من تركيا ضمن مليشيات فايز السراج، داخل أحد المنازل بأحد أحياء مدينة طرابلس، ويستهدفون إحدى المركبات التابعة للجيش الليبي.

وردت القوات المسلحة الليبية على هذا الهجوم بقذيفة استهدفت المنزل، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن مليشيات السراج استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى تجاوز عددها أكثر من 17 ألف مرتزق انتقلوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا.

تركيا سوريا ليبيا حقوق الإنسان

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