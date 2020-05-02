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ترامب: إجراء اختبارات كورونا لأعضاء مجلس الشيوخ تمهيدًا لعودتهم

06:32 م السبت 02 مايو 2020
ترامب: إجراء اختبارات كورونا لأعضاء مجلس الشيوخ تمهيدًا لعودتهم

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، أنه سيكون باستطاعة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الخضوع لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن هناك قدرات هائلة لإجراء الاختبارات في واشنطن لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعودون إلى الكونجرس بعد غد الاثنين.

ودعا ترامب إلى ضرورة عودة أعضاء مجلس النواب كذلك للعمل.

وجاءت تغريدة ترامب بعد تصريحات لعازار أمس الجمعة أشار فيها إلى "أنباء جيدة" في إشارة إلى توفير قدرات كبيرة للاختبارات.

ويخضع ترامب ونائبه، مايك بنس، ومن حولهما من مسؤولين لاختبارات الكشف عن كورونا بشكل منتظم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

دونالد ترامب فيروس كورونا واشنطن الولايات المتحدة

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