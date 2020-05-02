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الاتحاد الأوروبي يحذر من تقليص حرية الصحافة وسط وباء كورونا

04:08 م السبت 02 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي يحذر من تقليص حرية الصحافة وسط وباء كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم السبت مما يقول إنه "تقليص الحريات الصحفية" في مختلف أنحاء العالم، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان نيابة عن أعضاء التكتل وعددهم 27 "مما يثير القلق استخدام وباء كوفيد-19 في بعض الدول كذريعة لفرض قيود لا مبرر لها على حرية الصحافة".

وفي البيان، الذي تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف غدا الأحد، أكد بوريل على الحاجة الملحة لصحافة موثوق بها في أوقات الأزمة لتبديد الأخبار المضللة والزائفة.

وأضاف البيان "الصحفيون يجب أن يكونوا قادرين على العمل بحرية"

وحذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الربحية الحقوقية مؤخرا من أن حرية الصحافة تعاني في مختلف أنحاء العالم وسط الوباء، مع مزاعم خطيرة بشكل خاص أثيرت ضد الصين.

الاتحاد الأوروبي وباء كورونا حرية الصحافة فيروس كورونا

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