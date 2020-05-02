أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القوات الأفغانية تقتل قياديًا من طالبان واثنين من رفاقه في غارة شرق البلاد

08:55 ص السبت 02 مايو 2020
القوات الأفغانية تقتل قياديًا من طالبان واثنين من رفاقه في غارة شرق البلاد

القوات الأفغانية

ننكارهار(أفغانستان) - (د ب أ):
قتلت القوات الأفغانية، قياديًا من حركة طالبان واثنين من رفاقه، في غارة انتقامية، ردًا على هجوم شنته الحركة أسفر عن مقتل جنود محليين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر مكتب حاكم إقليم ننكارهار في بيان أن القيادي بطالبان الذي يدعى بشار، قتل اثنين من جنود الجيش المحلي الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية.

وأضاف البيان، أن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، مما أسفر عن مقتل بشار واثنين من رفاقه.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

يأتي ذلك فيما وردت أنباء عن العديد من الحوادث التي تشمل اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في أقاليم مختلفة خلال الأيام الأخيرة.

ووقعت الحوادث، وسط جهود مستمرة لإيجاد تسوية سياسية قائمة على التفاوض لإنهاء الصراع.

القوات الأفغانية غارة جوية حركة طالبان

الخبر التالى:

العراق: الحشد الشعبي يعلن مقتل وجرح عدد من عناصر داعش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفتاء تنفي التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل الاختيار