القوات الأفغانية تقتل قياديًا من طالبان واثنين من رفاقه في غارة شرق البلاد

ننكارهار(أفغانستان) - (د ب أ):

قتلت القوات الأفغانية، قياديًا من حركة طالبان واثنين من رفاقه، في غارة انتقامية، ردًا على هجوم شنته الحركة أسفر عن مقتل جنود محليين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر مكتب حاكم إقليم ننكارهار في بيان أن القيادي بطالبان الذي يدعى بشار، قتل اثنين من جنود الجيش المحلي الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية.

وأضاف البيان، أن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، مما أسفر عن مقتل بشار واثنين من رفاقه.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

يأتي ذلك فيما وردت أنباء عن العديد من الحوادث التي تشمل اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان في أقاليم مختلفة خلال الأيام الأخيرة.

ووقعت الحوادث، وسط جهود مستمرة لإيجاد تسوية سياسية قائمة على التفاوض لإنهاء الصراع.