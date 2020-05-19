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السودان تتعهد بالتشاور مع إثيوبيا حول استئناف مفاوضات سد النهضة

11:21 م الثلاثاء 19 مايو 2020
السودان تتعهد بالتشاور مع إثيوبيا حول استئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

وكالات

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، بالتشاور مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حسبما ذكرت العربية.

وقال حمدوك إنه سيجري اتصالات برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتشاور بشأن عودة المفاوضات.

وكانت مصر والسودان، أكدا في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشان سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني سد النهضة إثيوبيا

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