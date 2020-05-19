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وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تعافي اقتصاد بلاده في النصف الثاني من العام

09:39 م الثلاثاء 19 مايو 2020
وزير الخزانة الأمريكي يتوقع تعافي اقتصاد بلاده في النصف الثاني من العام

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

واشنطن - أ ش أ

توقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، اليوم الثلاثاء، تعافي اقتصاد بلاده خلال النصف الثاني من هذا العام، لكنه حذر من أن البيانات الاقتصادية قد تزداد سوءا في الأسابيع المقبلة قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن.

جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها الوزير بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي اليوم ومعه جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد مينوتشين أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لما وصفه ب"الضرر الدائم" إذا لم يتم رفع القيود المفروضة جراء جائحة كورونا بما في ذلك إغلاق المنشآت والبقاء في المنزل.

وتعرض كل من مينوتشين وباول لضغوط من جانب أعضاء مجلس الشيوخ لحملهما على الإقرار بالحاجة إلى حزمة مساعدات ثانية للأمريكيين، بقيمة 3 تريليونات دولار ، والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل انتظارا لموافقة مجلس الشيوخ والرئيس دونالد ترامب ، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ويقاوم الجمهوريون وأعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التوجه بسبب رغبتهم في التريث لحين دراسة آثار المساعدات الأولى والتي بلغت أكثر من تريليوني دولار على الاقتصاد.

ستيفن مينوتشين أمريكا الكونجرس الأمريكي

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