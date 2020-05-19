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قطاع غزة يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

06:18 م الثلاثاء 19 مايو 2020
قطاع غزة يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا

غزة - (د ب أ)

أعلنت القطاعات الصحية التي تديرها حركة حماس، في غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي مقتضب، أن الإصابات لسيدة سبعينية وشاب أربعيني وشاب يبلغ 19 عامًا جميعهم من المحجورين داخل الحجر الصحي عادوا مؤخرا عبر معبر رفح مع مصر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 23 حالة جميعهم من العائدين إلى القطاع، وتم الإعلان سابقا عن تعافي 16 منهم.

فيروس كورونا غزة حركة حماس

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