أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الإفتاء التونسية: إقامة صلاة العيد في المنازل

02:29 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الإفتاء التونسية: إقامة صلاة العيد في المنازل

إقامة صلاة العيد في المنازل

تونس (د ب أ)
أعلنت دار الإفتاء التونسية اليوم الثلاثاء جواز أداء صلاة العيد في البيوت بعد تعذر فتح المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت دار الافتاء اليوم أن الوباء سبب شرعي يجيز أداء الصلاة في البيت بسبب العدوى السريعة، مما يوجب التوقي الصحي منه بما ينصح به الأطباء ومنه التباعد الجسدي.

كما ذكرت أن الشرع يتيح للدولة بصفتها وليا للأمر، تعليق صلاة الجماعة في المساجد والجوامع وهو ما قررته جميع الدول الإسلامية.

وخففت السلطات في تونس من قيود الحجر الصحي العام بأن سمحت لبعض القطاعات بالعودة تدريجيا إلى أنشطتها، ولكنها أبقت على المساجد مغلقة وقد اكتفت حتى الآن بإذاعة الآذان وتلاوة القرآن في أوقات متفرقة من النهار وفي المساء.

وحددت وزارة الشؤون الدينية إعادة فتح المساجد بعد تاريخ 25 مايو الجاري.

صلاة العيد تونس الافتاء التونسية

الخبر التالى:

الحكومة الألمانية: الاستخبارات الخارجية ستواصل عملها حتى بعد قرار المحكمة الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:15 إجراءً.. تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة كورونا بعد العيد