الإفتاء التونسية: إقامة صلاة العيد في المنازل

تونس (د ب أ)

أعلنت دار الإفتاء التونسية اليوم الثلاثاء جواز أداء صلاة العيد في البيوت بعد تعذر فتح المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت دار الافتاء اليوم أن الوباء سبب شرعي يجيز أداء الصلاة في البيت بسبب العدوى السريعة، مما يوجب التوقي الصحي منه بما ينصح به الأطباء ومنه التباعد الجسدي.

كما ذكرت أن الشرع يتيح للدولة بصفتها وليا للأمر، تعليق صلاة الجماعة في المساجد والجوامع وهو ما قررته جميع الدول الإسلامية.

وخففت السلطات في تونس من قيود الحجر الصحي العام بأن سمحت لبعض القطاعات بالعودة تدريجيا إلى أنشطتها، ولكنها أبقت على المساجد مغلقة وقد اكتفت حتى الآن بإذاعة الآذان وتلاوة القرآن في أوقات متفرقة من النهار وفي المساء.

وحددت وزارة الشؤون الدينية إعادة فتح المساجد بعد تاريخ 25 مايو الجاري.