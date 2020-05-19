إيران: 62 وفاة و2111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
طهران (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7119 حالة، بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 124 ألفا و 603 حالة، بعد تسجيل 2111 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2698 من المصابين في وضع حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 97 ألفا و173 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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