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المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يوضح تفاصيل الانسحاب من قاعدة الوطية

05:10 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يوضح تفاصيل الانسحاب من قاعدة الوطية

أحمد المسماري

(مصراوي):

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الليبي سحب طائراته من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر، قائلًا إن الانسحاب من القاعدة كان لأسباب تكتيكية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطني الليبي قدر الموقف جيدًا وأصدر قائده المشير خليفة حفتر، قراره بسحب القوات من قاعدة الوطية.

وأوضح: "كل ما قمنا به هو عمليات محسوبة بناء على تقدير الموقف"، وتابع: "القوات المسلحة الليبية أطلقت هذه الحرب لتحرير كامل التراب الليبي، لذلك تم سحب القوات تحت غطاء جوي، ونجحنا في تأمين عناصرنا ومعداتنا".

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي ليبيا

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