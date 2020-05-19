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الصحة العالمية: المشكلات العقلية تتزايد بين المراهقين الأوروبيين

04:38 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
الصحة العالمية: المشكلات العقلية تتزايد بين المراهقين الأوروبيين

منظمة الصحة العالمية

كوبنهاجن- (د ب أ)

كشفت دراسة أجراها المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ونشرت اليوم الثلاثاء، أنه يتم الإبلاغ عن مشكلات عقلية بشكل متزايد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 15 عاما في أوروبا.

وذكرت المنظمة أن الدراسة بحثت في السلوك الصحي والاجتماعي لأطفال المدارس في تلك الفئة العمرية من 45 دولة.

وكشفت عن أن الصحة العقلية للمراهقين تراجعت في العديد من البلدان بين عامي 2014 و 2018.

وأوضحت الدراسة أن الصحة العقلية تتراجع مع نمو الأطفال، وأن الفتيات تحديدا في خطر. وذكرت المنظمة أن واحدا من كل أربعة مراهقين قالوا إنهم يشعرون بالتوتر أو الانفعال أو صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وقال الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "إن تزايد أعداد الفتيان والفتيات عبر المنطقة الأوروبية ممن يبلغون عن ضعف الصحة العقلية هو مصدر قلق لنا جميعا".

وشملت الدراسة عينة من 220 ألف طفل من أطفال المدارس في أوروبا وكندا.​

منظمة الصحة العالمية أوروبا المشكلات العقلية

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