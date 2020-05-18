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ترامب يعلن تناوله دواء يستخدم لعلاج كورونا منذ أسبوع ونصف

10:37 م الإثنين 18 مايو 2020
ترامب يعلن تناوله دواء يستخدم لعلاج كورونا منذ أسبوع ونصف

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتناول دواء "هيدروكسي كلوروكين"، المستخدم في بعض الدول لعلاج مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، منذ أسبوع ونصف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكان ترامب، أعلن أنه جرى الإعلان عن أمور مهمة، لافتا إلى أن إدراته بصدد الإعلان عن علاجات ولقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ترامب عن "أنباء سارة" بشأن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة منتصف ليل الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. أخبار جيدة للغاية، بالتأكيد!".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، لا سيما نيويورك، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أمريكا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الذي يجتاح العالم.

ترامب أمريكا فيروس كورونا دواء هيدروكسي كلوروكين

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