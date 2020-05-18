البرلمان الكرواتي يحل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

بلجراد- (د ب أ):

حل البرلمان الكرواتي اليوم الاثنين نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في يونيو أو يوليو، وذلك قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر لإجرائها.

وصوت 105 نواب لصالح الحل، بينما اعترض ثمانية وامتنع أربعة عن التصويت. وهناك 151 مقعدا في البرلمان.

ومن المقرر أن يحدد الرئيس زوران ميلانوفيتش موعد الانتخابات، على أن لا يكون قبل 30 يوما من الآن ولا يتجاوز 60 يوما، ما يعني أن الانتخابات قد تجري بين 21 يونيو و 12 يوليو.

وكان رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، المنتمي إلى التيار المحافظ، أعلن الأسبوع الماضي أن الائتلاف الحاكم يعتزم إجراء انتخابات مبكرة لأن جميع أهدافه الرئيسية قد تحققت.

ووفقا له، فإنه ينبغي أن تتمتع الحكومة الجديدة بتفويض كامل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.