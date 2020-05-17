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خامنئي: الأمريكيون لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون

10:14 م الأحد 17 مايو 2020
خامنئي: الأمريكيون لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون

علي خامنئي

وكالات

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، على موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيتم طرد الأمريكيين من العراق وسوريا، حسبما ذكرت رويترز.

وكادت إيران أن تدخل في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، عندما قتلت طائرة أمريكية مسيرة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في الثالث من يناير الماضي، مما دفع طهران إلى الرد بقصف صاروخي لقاعدة أمريكية في العراق بعد ذلك بأيام.

وقال خامنئي دون أن يذكر تفاصيل "الأمريكيون لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون".

علي خامنئي العراق سوريا أمريكا الإنترنت

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