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فرنسا تسجل 483 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

08:30 م الأحد 17 مايو 2020
فرنسا تسجل 483 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (أ ش أ ):
سجلت فرنسا، قفزة كبيرة وحادة في حالات الوفاة اليومية جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 483 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت بواقع 483 حالة وبلغت 28108، بينهم 17466 توفوا في المستشفيات و 10642 في دور المسنين.
ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19432 إلى 19361، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2132 إلى 2087 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

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