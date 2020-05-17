الصحة السعودية: تسجيل 2736 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، 2736 حالة، توزعت في عدد من المدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 54752 حالة، من بينها 28718 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (202) حالة حرجة.

وأوضح المتحدث - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2736) حالة، 40% من الحالات تعود لسعوديين و60% لغير سعوديين، وأن عدد المتعافين وصل إلى (25722) حالة بإضافة (2056) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (312) حالة، بإضافة (10) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين، مشيرًا أن الفحوصات المخبرية الجديدة التي أجريت في المملكة بلغ عددها (16045) فحصًا ليصل إجمالي الفحوص (586405) فحوصات.