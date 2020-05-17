تمديد إغلاق المطارات السودانية حتى نهاية مايو الجاري

الخرطوم – ا ش أ

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 31 مايو الجاري، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد لمنع تفشي فيروس "كورونا".

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وصدر القرار بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان التابعة لمجلس الأمن والدفاع.