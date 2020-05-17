مع تخفيف "قيود كورونا".. إسرائيل تُعيد فتح المدارس في أنحاء البلاد

تل آبيب- (د ب ا):

أعادت إسرائيل، الأحد، فتح المدارس في أنحاء البلاد، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه بتخفيف إجراءات الاغلاق المفروضة منذ منتصف مارس الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم الاسرائيلي رافي بيرتس إن " إعادة فتح النظام المدرسي بالكامل أمر مهم لانعاش الاقتصاد" لأنه سيكون بوسع الوالدين العودة للعمل.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه: "ليس لدي شك في أن هذه الخطوة الكبيرة سوف تساعد في الخروج من الأزمة".

ويتعين على الآباء قياس درجة حرارة أطفالهم، وتوقيع مستند إلزامى بشأن الحالة الصحية قبل دخول أطفالهم المدرسة. ويتعين على الأطفال ابتداء من الصف الرابع ارتداء كمامات.

وسوف تظل بضعة مدارس مغلقة في المناطق التي مازالت تسجل أعداد أعلى من الاصابات بفيروس كورونا.

ويأتي إعادة فتح المدارس اليوم، بعد أسبوعين من إعادة السماح بعودة التلاميذ بصورة محدودة في الصفوف الأولى والثانية والثالثة والـ11 و الـ12 للمدارس.

وخلال الأسبوعين الماضيين، سجلت إسرائيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن إسرائيل، التي يبلغ تعداد سكانها 2ر9 مليون نسمة، سجلت 16,608 حالة إصابة بفيروس كورونا، تشمل 268 حالة وفاة. كما سجلت أكثر من 12,855 حالة شفاء.