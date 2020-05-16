السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 302 حالة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 302 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 51,980 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 1797 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 23,666 .