أطباء سودانيون: "لا نملك حتى القفازات لفحص المرضى"

الخرطوم- (بي بي سي):

لم يفاجئ التقرير، الذي يرجِّح إصابة 250 مليون شخص في إفريقيا بفيروس كورونا المستجد خلال السنة الأولى لتفشي الوباء، الطبيبة السودانية، سارة علي؛ فهي ترى أن تفشي الكورونا يمثل تحدياً كبيراً، بسبب "نظام الرعاية الصحية المنهار في بلادها".

وتقول الطبيبة، التي تعاني من أعراض مرض كوفيد-19 وتخضع للعزل الذاتي، لبي بي سي إن الضغط الذي يواجهه النظام الصحي في بلادها، يعني أن الناس يموتون جراء أمراض أخرى كالأزمات القلبية وغيرها، بسبب نقص الأطباء.

وتدلل الطبيبة على ذلك بالقول إن أحد أكبر المستشفيات في العاصمة الخرطوم وجه نداء استغاثة للأطباء؛ إذ لا يوجد لديه سوى 3 أطباء فقط. كما أن ثمة نقصاً حاداً في معدات الوقاية الطبية اللازمة.

وتتابع: "لا يستطيع الأطباء فحص المرضى لأنهم لا يملكون حتى القفازات اللازمة..وُعدنا بتوفير معدات الوقاية الشخصية..ومازلنا ننتظر".

وتلفت الطبيبة إلى أن الأطباء السودانيين، مثلها، لديهم مخاوف من أن يكون العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا في السودان "أعلى بكثير" من العدد المعلن عنه.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجل السودان، حتى الآن، 1964 إصابة بالفيروس، بينها 91 وفاة.