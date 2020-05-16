استمرار انخفاض وفيات كورونا في أوروبا

لندن- (بي بي سي):

شهدت دول أوروبية خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا في المعدل اليومي لضحايا فيروس كورونا المستجد، في حين بدأ العديد منها اتخاذ إجراءات لرفع الإغلاق العام في أمل أن تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

في إيطاليا، التي كانت أحد مراكز التفشي الرئيسية للفيروس في أوروبا، وصلت حصيلة الوفيات اليومية في الـ27 من مارس الماضي، على سبيل المثال، إلى 900 وفاة، لكن هذة الحصيلة تراجعت بشكل كبير وسجلت يوم أمس الجمعة 262 وفاة.

واستمر كذلك هبوط منحنى الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا والمرض الذي يسببه "كوفيد-19" ، في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. وحققت الدنمارك، في المقابل، "صفر" وفيات خلال الساعات الـ24 الفائتة، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة شهرين.

أما سلوفينيا فهي تعتبر أول دول الاتحاد الأوروبي التي تعلن انتهاء الفيروس على أراضيها، لعدم تسجيل إصابات جديدة خلال الأيام الماضية، لكنها مازلت تبقي على بعض الإجراءات الاحترازية.

