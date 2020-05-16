كورونا في إيطاليا: أكثر من 223 ألف إصابة والوفيات تتخطى 31 ألفًا
روما- (د ب أ):
وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 223,885 حتى الساعة السابعة والنصف في ميلانو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج نيوز.
ووصلت الوفيات في إيطاليا إلى 31,610 بينما تعافى 120,205 من الفيروس. ومر نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.
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