البرازيل ترسل المزيد من القوات إلى الحدود مع كولومبيا في منطقة الأمازون

بوجوتا - (د ب أ):​

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن البرازيل سترسل مزيدًا من القوات إلى حدودها مع كولومبيا في غابات الأمازون المطيرة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس دوكي، بعدما عقد وزراء محادثات ثنائية، يوم الجمعة، إن البلدين سيتبادلان أيضا معلومات حول الوباء وسيسعيان لتنسيق الاجراءات الصحية.

ودخل حجر صحي حيز التنفيذ يوم الجمعة، في مقاطعة أمازوناس في كولومبيا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 77 ألف نسمة، والتي سجلت 1003 إصابات بفيروس كورونا.

وهذا هو أكبر عدد من الإصابات بين كل 100 ألف شخص في كل كولومبيا. وقد توفي 30 شخصا على الأقل.

ويمكن أن تصل العدوى بالفيروس في مناطق الأمازون الحدودية في كولومبيا والبرازيل وبيرو إلى أكثر من 20 ألفا، وفقا لإذاعة كاراكول.

وتعتمد مدينة ليتيسيا عاصمة المقاطعة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو والنهر، اقتصاديًا على التجارة مع البرازيل وبيرو ، والتي كان يمكن عبور حدودها دون أي نوع من الضوابط. لكن عمدة المدينة، خورخي ميندوزا، قال إن كولومبيا أغلقت الحدود حاليا.

وقبل المفاوضات مع البرازيل، كانت كولومبيا وبيرو قد اتفقتا بالفعل على إنشاء لجنة وزارية مكلفة بإطلاق خطة عمل وتنسيق الإجراءات الصحية وتبادل المعلومات حول طرق العلاج في المنطقة الحدودية.

دفعت الزيادة السريعة في الإصابات بمنطقة الأمازون الفقيرة الحكومة الكولومبية إلى وضعها تحت الحجر الصحي حتى نهاية الشهر الجاري.

والبرازيل وبيرو هما البلدان الأكثر إصابة بفيروس كوفيد 19 في أمريكا اللاتينية، مع وجود 218223 و84495 حالة إصابة مؤكدة في البلدين على الترتيب.

وسجلت كولومبيا 14216 حالة إصابة مؤكدة و546 حالة وفاة حتى الآن.