أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى المليون و419 ألف حالة

06:27 م الجمعة 15 مايو 2020
عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى المليون و419 ألف حالة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى مليون و419 ألفاً و863 شخصاً.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة/ أن 85 ألفاً و964 شخصاً على الأقل توفوا حتى الآن جرّاء الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية.

وتشمل هذه الحالات الأفراد المصابين من 50 ولاية أمريكية.

وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم الجمعة ظهور 2089 حالة إصابة جديد ووفاة 66 شخصاً جرّاء هذا المرض في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

اليابان تجري 10 آلاف فحص بحثا عن أجسام مضادة لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تحذر من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بكورونا